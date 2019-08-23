Эксперты ООН выяснили, какие трудности возникают у переселенцев с документами

На Донбассе многие социально уязвимые люди, в том числе переселенцы, сталкиваются с проблемами, когда пытаются реализовать свое право получить документы, удостоверяющие личность. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

«Например, лица родом из Светлодарска, теперь должны обращаться к местным властям в Бахмутском районе, чтобы получить или восстановить свои паспорта. Государственная миграционная служба в Бахмуте не имеет доступа к своей бумажной картотеке, поэтому заявителям предлагается привести трех свидетелей, чтобы подтвердить свою личность. Это проблема для ВПЛ», – говорится в отчете.

Отмечается, что среди населения довольно низкий уровень правовой грамотности относительно новых пластиковых удостоверений личности, которыми постепенно заменяют внутренние паспорта в бумажном виде.

«Люди не доверяют новым удостоверениям личности, которые, как они опасаются, дадут им меньше прав, чем "обычный паспорт". Они также обеспокоены тем, что их регистрация по месту жительства, которую они называют "пропиской", не указана в новом удостоверении личности. Родители, прописанные на неподконтрольной Украине территории, подняли проблему регистрации по месту жительства для своих детей. Дети не могут получить регистрацию на неподконтрольной Украине территории, а если их родители не имеют постоянного жилья на подконтрольной, они также не могут получить регистрацию на подконтрольной Украине территории», – сообщают правозащитники.

Отвечая на вопрос, какая помощь нужна для восстановления своих документов, люди, не имеющие документов, сообщили, что им понадобится правовая помощь, финансовая помощь и транспорт.

«Люди, которые теряют гражданские документы, говорят, что чувствуют себя изгоями в обществе. Как следствие, некоторые начинают принимать запрещенные препараты. Без документов они не могут получить поддержку со стороны социальных учреждений. Члены цыганской громады в Курахово заявили, что у них возникли проблемы с восстановлением или получением украинских паспортов. 27-летний мужчина сказал, что он никогда не получал украинский паспорт, хотя оба его родителя имели паспорта. Ему понадобилось 4 месяца, чтобы получить свидетельство о рождении. Он сказал, что в ГМС его попросили принести справку о регистрации места проживания с неподконтрольной Украине территории. Это невозможно. Кроме того, некоторые члены громады имеют советские паспорта и никогда не обращались за украинским паспортом», – информируют в ООН.

Эксперты отмечают, что доступ к услугам Государственной миграционной службы Украины (ГМС) остается актуальной проблемой, поскольку онлайн-система ГМС имеет ограниченные возможности, и люди часто могут получить к ней доступ только в ночное время.

«Люди из Луганска должны стоять в очереди рано утром каждый день, чтобы посетить миграционную службу. В результате, местные жители не имеют возможности посетить этот центр из-за огромных очередей, что, в свою очередь, создает напряженность. Участники отметили нетолерантную атмосферу в офисе ГМС в Курахово. Очень сложно попасть на прием к сотруднику ГМС. Кроме того, участники отметили, что их письменные запросы в ГМС остались без ответа. Лица без документов полагаются на гуманитарную помощь. Однако, в 2019 году многие агентства перешли от помощи в натуральной форме к денежной помощи, вычеркнув людей, которые не имеют документов, удостоверяющих личность, из числа бенефициаров такой помощи», – рассказали правозащитники.

Как сообщалось ранее, в Украине беженцы и переселенцы назвали административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства ключевыми своими проблемами. Жители прифронтового Донбасса, живущие вдоль линии разграничения, рассказали правозащитникам, что не чувствуют себя безопасности из-за обстрелов и близости фронта.

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