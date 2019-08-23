«Лисичанскводоканал» восстановил водоснабжение Приволья

Коммунальное предприятие «Лисичанскводоканал» вечером в четверг, 22 августа, восстановило водоснабжение Приволья (Луганская обл.). В Лисичанске и Новодружеске вода появилась в этот день утром.

Как сообщил управляющий делами Лисичанского исполкома Александр Савченко, проблема с подачей воды в Приволье произошла из-за сложной технической системы. «Что до дальнейших отключений – будем работать, принимать какие-то меры, но долги [у "Лисичанскводоканала"] есть. Текущие долги предприятие пытается выплачивать, но долги есть», – рассказал он.

Напомним, в Луганской области 80 тыс. абонентов в Лисичанске, Новодружеске и Приволье трое суток находились без централизованного водоснабжения. Энергетики «Луганского энергетического объединения» обесточили объекты водоканала из-за долгов. 21 августа на внеочередной сессии Лисичанского городского совета местные депутаты выделили из бюджета 2,2 млн грн на погашение долгов водоканала перед энергетиками. После этого было восстановлено электроснабжение 3 насосных станций и 2 канализационных насосных станций КП «Лисичанскводоканал».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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