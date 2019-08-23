В прифронтовой Авдеевке высокий спрос на судебные услуги, – ООН

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) высокий спрос на судебные услуги, но не работает суд. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

«В Авдеевке нет суда. После начала конфликта Авдеевский суд был перемещен в город Селидово. Только трое из семи судей работают там; другие покинули этот район, что привело к задержке слушаний и производств. В городе высокий спрос на судебные услуги. С Селидово плохое транспортное сообщение, и люди не могут позволить себе туда поехать», – говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, в Украине беженцы и переселенцы назвали административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства ключевыми своими проблемами. Жители прифронтового Донбасса, живущие вдоль линии разграничения, также рассказали правозащитникам, что не чувствуют себя безопасности из-за обстрелов и близости фронта.

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