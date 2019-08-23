Зеркаль рассказала о подготовке к переговорам в Нормандском формате

В переговорах в «Нормандском формате» в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе у Украины сейчас появились новые возможности и нужно их использовать. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

«У Украины есть новые возможности, которые можно использовать, несмотря на желание некоторых стран Европейского Союза изменить санкции – пересмотреть их, не отменить, а пересмотреть, привлечь Россию к более глубокому диалогу. У нас сейчас есть возможность предъявлять свои пожелания, как мы видим развитие ситуации, что нам для этого нужно», – сказала она.

«Просто стоять на своих позициях и говорить: "Нет, вы не можете привлекать [Россию к диалогу], не можете менять санкции", – это неконструктивная позиция. Нужно выходить с какими-то идеями, с какими-то предложениями, с нашим видением того, что нужно Украине. Украине нужен какой-то фонд на восстановление Донбасса? Нам деньги нужны, чтобы создавать нормальную жизнь там? Вы хотите санкции пересмотреть, а мы хотим получить нормальное финансирование», – продолжила Зеркаль.

По ее мнению, разрешение на строительство «Северного потока-2» в Европе не может быть компромиссом в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. «Это не геополитический проект. Это проект сугубо немецкий. В нем не заинтересованы как страны Европейского Союза, так и наши американские партнеры, поэтому я не думаю, что это вообще может быть на повестке дня», – отметила дипломат.

Она также прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского о расширении Нормандского формата с привлечением к переговорам Великобритании и США: «Мы все время пытаемся менять формат и при этом ничего не говорим о сути – что мы хотим обговаривать в этом формате. На мой взгляд, сначала нужно определиться, какие цели мы ставим для расширения этого формата. Если просто формат, чтобы формат изменить, это фактически просто сменить картинку, а если суть этого диалога – это совсем другое дело. При этом сначала отрабатывается суть и наполнение, а потом отрабатываются акторы, которые это будут выполнять».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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