Ни магазина, ни аптеки: Как выживают люди в прифронтовой Новогригорьевке (Фото)

Каждой семье – мешок муки, а еще хлеб, крупы, одежду. С такой гуманитарной помощью к жителям прифронтового села Новогригорьевка, расположенного вблизи Волновахи (Донецкая обл.), приехали представители церкви евангельских христиан-баптистов.
На единственной в селе улице находятся 26 жилых домов, в которых проживают 65 человек, из них 7 детей. Новогригорьевка расположена в «красной зоне». Расстояние до позиций незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» отсюда менее километра. В селе нет ни магазина, ни аптеки. За лекарствами людям приходится ездить в соседнее село Старогнатовку, которое находится в 8 км от этого населенного пункта.
Представители церкви евангельских христиан-баптистов из Запорожья доставили местным жителям гуманитарную помощь.
Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»
Как рассказал волонтер Юрий Колесник, гуманитарную помощь доставляют периодически. «В зависимости от потребностей мы привозим разные продукты. Сейчас начали привозить муку, потому что очень сложно с транспортом, если идут дожди или снег, сюда даже школьный автобус не заедет. И люди тут отрезаны от хлеба, а если у них есть мука то они могу сами готовить себе хлеб, выпечку. Это дает им поддержку», – говорит он.
Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»
Жительница Новогригорьевки Елена Христенко отметила, что, несмотря на наличие домашнего хозяйства, выживать семье сложно. «Я очень маленькую пенсию получаю. Вроде бы 15 лет проработала – 1564 грн, а муж 1800 грн получает, хотя он – чернобылец, здоровье положил. Сейчас почти все деньги уходят на лекарства. Его парализовало, левую сторону», – рассказала она.
Еще одна местная жительница Анна Лебедева сообщила, что сейчас обстрелов стало меньше, но звуки стрельбы все равно слышно. «И под утро можно слышать, как прилетает, и поздно вечером слышно, как сюда прилетает. Крыши, окна почти у всех изрешетило осколками. У меня три коровы пострадали, побило осколками. Не было тут такого двора, который бы не пострадал», – отмечает она.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»
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