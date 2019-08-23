МИД Украины готовит встречу Зеленского и Трампа

Украинское Министерство иностранных дел готовит встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая впервые может состояться в конце августа – начале сентября в столице Польши Варшаве. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

«МИД участвует в этом. Мы отрабатываем часть, которая связана с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч», – сказала она.

«Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча», – добавила Зеркаль.

Президент Украины Владимир Зеленский также принял предложение президента США с официальным визитом посетить Вашингтон.

Как сообщалось ранее, президент США назвал Владимира Зеленского «очень рациональным человеком», и выразил мнение, что президент Украины договорится с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что реальные шаги для завершения войны на Донбассе может сделать только президент России Владимир Путин, но для поиска способа урегулирования конфликта надо использовать переговоры на всех направлениях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

Читайте также: