В ООН рассказали, с какими проблемами сталкиваются дети-переселенцы

Дети, проживающие вблизи линии разграничения на Донбассе, и дети-переселенцы сталкиваются с различными проблемами в сфере образования, дискриминацией и имеют психологические проблемы. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) о результатах проведенной в 2019 году общей оценки потребностей переселенцев и беженцев.

«В изолированных населенных пунктах нет доступа к среднему образованию. В сельских школах устарели методы преподавания, а качество образования недостаточно высокое для того, чтобы дети могли поступить в университет. Некоторые молодые люди решили поступить в высшие учебные заведения на неподконтрольной Украине территории, потому что там обучение бесплатное», – говорится в отчете.

«Студенты перемещенных университетов подняли проблему нехватки аудиторий и общежитий для студентов и преподавателей. Детям с инвалидностью требуется специальное образование, которое доступно только в крупных городах, таких как Харьков или Мариуполь», – сообщают в ООН.

Доступ к дошкольному и школьному образованию является проблемой для жителей прифронтового Бердянского (Донецкая обл.), поскольку большинство местных детей должны посещать школу или в близлежащем поселке Сопино, или в Мариуполе.

«В целом, дети и подростки из числа ВПЛ, опрошенные в фокус-группах, говорят, что они не чувствуют себя интегрированными по финансовым и социальным причинам. Многие говорят, что чувствует психологический стресс. Пятеро детей (включая одного цыганского и другого крымско-татарского происхождения) отметили случаи буллинга на основании факта перемещения или принадлежности к этническому меньшинству», – информируют в ООН.

Некоторые переселенцы отмечали, что плохие жилищные условия не позволяют их детям общаться со сверстниками.

Многие жители прифронтовых районов Донбасса жалуются на тревожность и нарушения сна. Они говорят, что никогда не знают, когда начнется обстрел, и эта неопределенность приводит к сильному стрессу. Дети напуганы ночью и просятся спать с родителями. Даже подростки часто из-за страха спят с родителями или бабушкой и дедушкой.

«Моя дочь-подросток очень напугана и встревожена, когда начинается обстрел. Однажды она так разозлилась, когда начался обстрел, я была на работе, она была одна дома. Она плакала и просила меня вернуться с работы домой, чего я не могла сделать. Мне было так плохо в то время. Когда я пришла домой, моя дочь попросила меня купить ей пистолет. Она сказала, что пойдет и убьет тех, кто стреляет», – рассказала жительница Светлодарска (Донецкая обл.).

Как сообщалось ранее, в Украине беженцы и переселенцы назвали административные и бюрократические препятствия, поиск жилья и трудоустройства ключевыми своими проблемами. Жители прифронтового Донбасса, живущие вдоль линии разграничения, также рассказали правозащитникам, что не чувствуют себя в безопасности из-за обстрелов и близости фронта.

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