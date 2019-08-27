Велосипеды «Бобры» и хендбайки: Ветеран АТО отрыл уникальную мастерскую (Фото)

В Сумах ветеран боевых действий на Донбассе Игорь Мироненко после демобилизации открыл социальный бизнес. Мужчина основал мастерскую, в которой производит «лежачие» велосипеды и другие средства передвижения для людей с инвалидностью.

Игорь рассказывает, что его история велосипедного строительства началась с первого прототипа переднеприводного лежачего велосипеда «Бобер», который он сделал, вернувшись с передовой.

«В то время, когда линия фронта перемещалась очень активно, весной 2014 года мы попали в Луганскую область и несли там службу. Когда я вернулся, что меня смущало больше всего – я вернулся, а ребята остались там нас защищать. И чтобы им было что защищать, я должен здесь что-то строить», – вспоминает об идее открытия мастерской Игорь.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Сейчас в своей мастерской Игорь Мироненко вместе с единомышленниками создает разнообразную продукцию из древесины и стеклопластика – от детских игрушек до «лежачих» велосипедов. Сейчас работает над новой моделью. Благодаря специальным материалам велосипед должен стать легче и значительно дешевле импортных аналогов.

«В таком виде сейчас второй "Бобер". Это стеклопластик, это практически готовые детали», – показывает мастер.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Одна из миссий его мастерской – сделать такие велосипеды доступными для людей с инвалидностью, в том числе и ветеранов войны на Донбассе.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

«Для этих людей есть вещи, которые не производятся в Украине и стоят очень дорого. Например, к тем же инвалидным коляскам, это то, с чего мы хотим начать, можно изготавливать велосипедные приставки – так называемые хендбайки. Это педальный узел с ручками, и человек крутит эти педали. То есть не крутит уже руками колеса, а как на настоящем велосипеде», – поясняет Игорь.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Производство хендбайков он планирует запустить с осени. К проекту уже привлекает побратимов. Среди них Игорь Лугина. После тяжелого ранения на Донбассе мужчина передвигается на коляске. Поэтому для него такая продукция – возможность жить на полную. «Передвигаться намного быстрее и руки не так устают, для занятия спортом хорошо. Допустим, куда-то на дальние расстояния можно ехать, за 40 км, даже может больше», – считает ветеран.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Для развития мастерской Игорь Мироненко прошел обучение и выиграл грант. Помощь в открытии собственного бизнеса предлагает и государство. Для этого нужно стать на учет в Службе занятости и разработать собственный бизнес-план. Такой возможностью с начала года уже воспользовались более 200 ветеранов войны на Донбассе.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Как рассказала директор департамента реализации политики занятости Госслужбы занятости Украины Любовь Бершадская, направления бизнеса ветераны выбирают самые разные.

«Кто-то занимается обработкой камня, у кого-то хорошо получается работать кузнецом. Довольно интересная идея была – выращивание микрозелени для ресторанов, кафе. Это также интересная идея, потому что сейчас это популярно. Сейчас мы видим, что чем больше человек занят, чем быстрее он станет занятым, тем меньше плохих мыслей лезет в голову», – говорит она.

В Службе занятости Украины сообщили, что на развитие собственного бизнеса от государства можно получить до 80 тыс. грн. Начинающим бизнесменам советуют делать ставку на необычные направления бизнеса и кооперацию. Идея объединения импонирует и Игорю Мироненко. В его планах – превратить мастерскую в площадку для обмена опытом, а часть заработка направлять на социальные проекты, в частности, на производство велосипедов для раненых побратимов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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