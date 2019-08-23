Сводка из зоны ООС за 22 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В результате обстрелов со стороны НВФ двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 23 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Богдановки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Зайцево – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 141 единица. Под огнем украинских военных оказались Ясиноватая; горловские поселки Доломитное, Зайцево и шахты им. Гагарина; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП/БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также сообщают, что «в результате обстрелов повреждения получили Дом культуры в Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и еще 3 домостроения в этом же населенном пункте по ул. Ахматовой. Кроме того, 2 дома полностью сгорели в поселке шахты им. Гагарина (Горловка – ред.)».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Лозовое. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов АГС и крупнокалиберных пулеметов».