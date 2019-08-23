Эксперт: Страна, которая сопротивляется, ведет боевые действия – отстаивает именно свою независимость

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечается День флага. Завтра, 24 августа, мы празднуем День независимости. Если бы Украина не была реально независима, она бы не вела войну с агрессором. Об этом в комментарии «Донецким новостям» относительно того, насколько наше государство реально независимо, рассказал исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

«Безусловно, мы независимы. Если бы страна не была независима, она бы не вела войну с агрессором. Страна, которая сопротивляется, которая ведет боевые действия – отстаивает именно свою независимость», – считает Леонов.

«Украина идет к обретению независимости тяжелым путем... За последние 5 лет мы стали независимыми от России с ее имперскими амбициями, по многим параметрам. Прежде всего – по параметрам свободы. Плюс – получили все более явную энергетическую независимость от РФ. Ее еще нужно укреплять, но она становится ощутимее с каждым годом», – добавляет он.

Эксперт поясняет, что при нынешней глобализации нельзя быть абсолютно независимым. «Все страны так или иначе зависят друг от друга. При этом цивилизованные подчиняются общим правилам, включая устав ООН, нормы ВТО. Ну, а авторитарные живут по своим правилам. Точнее – без правил», – отмечает Леонов.

По его словам, Украина независима, потому что имеет перспективы и варианты будущего. «Потому что мы идем вперед, а не откатываемся назад. Мы можем говорить о том, что нам нравится или не нравится президент, соглашаться или не соглашаться с путем развития государства. Мы не слепо подчиняемся воле "вождя", мы имеем право голоса. В том числе, позволяющее менять власть, о чем могут только мечтать некоторые наши соседи. У нас народ является субъектом политики. И именно это так бесит тех, кто пытается этого права Украину лишить», – считает исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований «Пента».

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Украинская независимость: Что это и есть ли она».

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