Министерство по делам ветеранов ликвидировать не будут, – Зеленский

Министерство по делам ветеранов Украины ликвидировать не будут, а слухи об этом не соответствуют действительности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 августа, в ходе выступления на ветеранском и волонтерском форуме в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наша держава и независимость существует благодаря вам (ветеранам боевых действий на Донбассе и волонтерам, – прим. ред.). Давайте вам поаплодируем. То, что вы сделали для независимости Украины, для защиты нашего суверенитета, просто бесценно», – сказал он.

«Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация и позорные слухи. Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает, и что действительно срочно надо менять. Мы будет все это воплощать в жизнь», – заявил Зеленский, обращаясь к ветеранам войны.

Президент подчеркнул, что его команда ждет от ветеранов кандидатуру на пост главы Министерства по делам ветеранов Украины. «Я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы выдвинули авторитетную кандидатуру, которая действительно может возглавить министерство», – отметил глава государства.

Он также заверил, что Верховная Рада Украины примет все необходимые законы для защиты прав ветеранов.