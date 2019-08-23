В Украине создается Совет волонтеров и появится специальный уполномоченный. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 августа, в ходе выступления на ветеранском и волонтерском форуме в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«При Офисе президента Украины создается Совет волонтеров, и будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров», – сказал он.

«Мы уверены, что дело совсем не в количестве органов, а в том, чтобы было желание реально работать и реально помогать», – заявил Зеленский.

Президент также заявил, что Министерство по делам ветеранов Украины ликвидировать не будут, и пообещал заняться решением проблем участников боевых действий на Донбассе и волонтеров.

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