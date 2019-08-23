В «ЛНР»: В Брянке женщина убила сожителя

В неподконтрольной украинским властям Брянке (Луганская обл.) женщина убила своего сожителя. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

Отмечается, что труп мужчины 1978 года рождения был обнаружен 12 августа. Смерть наступила в результате тупой травмы головы – перелома костей черепа.

«Установлено, что на протяжении нескольких дней компания из трех лиц распивали спиртные напитки в одном из домов поселка Краснополье. В процессе застолья возник конфликт, в результате чего гражданка Р. 1977 года рождения причинила телесные повреждения покойному», – заявил представитель «полиции».

Подозреваемая задержана. Женщина утверждает, что ударила сожителя после очередного избиения. Он якобы периодически ее избивал, особенно в состоянии алкогольного опьянения. «Он меня избил, я синяя вся, и я ударила его топором по голове», – пояснила она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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