Нужен ли военный парад в День независимости Украины: Мнение Кравчука

В День независимости Украины военные парады нужно проводить в юбилейные и круглые даты, а не каждый год. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Я не вижу необходимости каждый год проводить парад. Для чего? А вот когда это юбилейная дата – например, 30 лет будет. Хоть по нормам 30 лет не является юбилеем как 25, 50 лет, но, учитывая то, что мы молодая страна, строимся, возможно, и будем [масштабно] отмечать эту круглую дату – 30-летие», – сказал он.

«Я думаю, что мы проведем огромный парад, когда закончится война и будет мир на Донбассе, и это будет не просто парад, а всенародный марш во главе с парадом. И я хочу принимать в этом участие, и вас приглашаю», – заявил Кравчук.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году парада военной техники ко Дню независимости Украины не будет, а сам праздник пройдет в новом формате.

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