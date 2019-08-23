Есть симптомы: Кравчук считает, что война на Донбассе закончится быстро

Есть несколько факторов, свидетельствующих в пользу того, что война на Донбассе закончится быстро. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Я верю, что сейчас война закончится быстро. Есть первые симптомы, которые позволяют мне так думать», – сказал он.

По его словам, одним из таких факторов являются недавние переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина о возобновлении переговоров лидеров стран-участниц «Нормандского формата» в ближайшее время. «Это не просто так. Это первый сигнал», – отметил Кравчук.

«Второй сигнал видят иностранцы. Посол Америки сказал, что он чувствует первые подвижки и шаги к миру на Донбассе. Я думаю, что, если бы мы все шли одной дорогой к миру – вся Украина, все политические силы вместе с властью – это было бы быстрее. Пока что, к сожалению, идут соревнования, кто лучше борется за мир. Результатов пока нет, но симптомы и сигналы в улучшении этого уже есть», – добавил первый президент Украины.

Кравчук также предположил, что, когда закончится война и будет мир на Донбассе, в Украине организуют всенародный марш во главе с парадом.

Как сообщалось ранее, президент США назвал Владимира Зеленского «очень рациональным человеком», и выразил мнение, что президент Украины договорится с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что реальные шаги для завершения войны на Донбассе может сделать только президент России Владимир Путин, но для поиска способа урегулирования конфликта надо использовать переговоры на всех направлениях.

Напомним, в связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Во Франции заявили, что смена Нормандского формата переговоров, не стоит на повестке дня. При этом представители США, Германии и Франции планируют провести консультации касательно Нормандского формата. В Кремле же заявили, что глава РФ Владимир Путин выступает за диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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