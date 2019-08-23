«Лицемерие Пушилина» и сине-желтые средства защиты: В «ДНР» показали свои шахты (Фото)

В «ДНР» накануне Дня шахтера представителям «республиканских» медиа показали местные передовые шахты.

В частности, организовали спуск в шахту «Комсомолец Донбасса» (г. Кировское, после переименования – Крестовка), которую называют «крупнейшим угледобывающим предприятием республики».

21 августа в сопровождении телекамер на шахте «Комсомолец Донбасса» побывали «глава ДНР» Денис Пушилин и депутаты Госдумы РФ Андрей Козенко и Сергей Вострецов. Как отмечают местные интернет-ресурсы, Пушилин с российскими политиками «смогли увидеть условия труда шахтеров республики».

Перед спуском под землю всем были выданы еще средства защиты украинского периода – сине-желтые.

Такие же и у горняков: то есть шахтеры до сих пор используют средства защиты, как минимум, 5-летней давности.

В тематическом паблике в соцсетях отрицательно отнеслись к спуску Пушилина под землю. Горняки, работающие на шахте, его действия называют «лицемерием», а также упрекают «главу ДНР» в отсутствии у шахтеров средств к существованию:

Анастасия: «Ваше "дай" в шахту загнало!»;

Коля: «Из-за него первая смена в 16:00 на-гора выехала»;

Дмитрий: «А как вы хотели? Бояре пожаловали»;

Иван: «Не выпускайте! Дайте ему кайло, пусть отработает хотя бы смену, пусть узнает, м**ак, как оно живется шахтерам на честно заработанные копейки»;

Андрей: «Лучше бы м**ак распорядился зарплату вовремя давать. День шахтера на носу, малого в школу собирать надо, а денег нет, но вы держитесь»;

Дмитрий: «Чел не в курсах даже, как респиратор надевается. Показуха сплошная. Вперед, ДНР»;

Александр: «Лицемеры»;

Роман: «Ну и показуха»;

Оксана: «Лицемерие Пушилина – отвратительно».

Также представителям медиа «ДНР» провели экскурсию со спуском в горные выработки шахты им. Лутугина угольного объединения «Торезантрацит» (г. Торез, после переименования – Чистяково).

Им показали 4-ю лаву – единственную, где производят выемку угля. Как отмечается в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, до места работы горнякам приходится добираться около часа. А всего под землей шахтерам приходится проводить 8 часов. До того же, как данная часть Донетчины стала неподконтрольной украинским властям, смена длилась 6 часов. Условия труда у горняков тяжелые, и ухудшаются.

Горняки раскритиковали визит представителей медиа в соцсетях, отмечая, что нужно поднимать главные вопросы – касательно мизерной оплаты труда шахтеров, а также несвоевременной выплаты даже такой зарплаты:

Юрий: «Приехали на клоунов посмотреть! Хотя в цирке, наверное, сейчас достойней платят»;

«Лютый»: «Бла-бла-бла. Зарплату не дали вовремя – вот о чем нужно рассказывать»;

«Марио»: «Еще нужно показать х**, который на шахтеров кладут наши правители! На шахте 30-ку получить невозможно. В 2012 тыс. долл. платили. Об этом бы рассказали»;

Сергей: «Соглашусь, зарплату платят, как уборщикам в банке».

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