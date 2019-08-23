«Лицемерие Пушилина» и сине-желтые средства защиты: В «ДНР» показали свои шахты (Фото)

«Лицемерие Пушилина» и сине-желтые средства защиты: В «ДНР» показали свои шахты (Фото)

ДН

23.08.19 14:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В «ДНР» накануне Дня шахтера представителям «республиканских» медиа показали местные передовые шахты.

В частности, организовали спуск в шахту «Комсомолец Донбасса» (г. Кировское, после переименования – Крестовка), которую называют «крупнейшим угледобывающим предприятием республики». 

21 августа в сопровождении телекамер на шахте «Комсомолец Донбасса» побывали «глава ДНР» Денис Пушилин и депутаты Госдумы РФ Андрей Козенко и Сергей Вострецов. Как отмечают местные интернет-ресурсы, Пушилин с российскими политиками «смогли увидеть условия труда шахтеров республики».

Перед спуском под землю всем были выданы еще средства защиты украинского периода – сине-желтые

Такие же и у горняков: то есть шахтеры до сих пор используют средства защиты, как минимум, 5-летней давности.

В тематическом паблике в соцсетях отрицательно отнеслись к спуску Пушилина под землю. Горняки, работающие на шахте, его действия называют «лицемерием», а также упрекают «главу ДНР» в отсутствии у шахтеров средств к существованию:

  • Анастасия: «Ваше "дай" в шахту загнало!»;
  • Коля: «Из-за него первая смена в 16:00 на-гора выехала»;
  • Дмитрий: «А как вы хотели? Бояре пожаловали»;
  • Иван: «Не выпускайте! Дайте ему кайло, пусть отработает хотя бы смену, пусть узнает, м**ак, как оно живется шахтерам на честно заработанные копейки»;
  • Андрей: «Лучше бы м**ак распорядился зарплату вовремя давать. День шахтера на носу, малого в школу собирать надо, а денег нет, но вы держитесь»;
  • Дмитрий: «Чел не в курсах даже, как респиратор надевается. Показуха сплошная. Вперед, ДНР»;
  • Александр: «Лицемеры»;
  • Роман: «Ну и показуха»;
  • Оксана: «Лицемерие Пушилина – отвратительно».

Также представителям медиа «ДНР» провели экскурсию со спуском в горные выработки шахты им. Лутугина угольного объединения «Торезантрацит» (г. Торез, после переименования – Чистяково).

Им показали 4-ю лаву – единственную, где производят выемку угля. Как отмечается в сюжете одного из «республиканских» телеканалов, до места работы горнякам приходится добираться около часа. А всего под землей шахтерам приходится проводить 8 часов. До того же, как данная часть Донетчины стала неподконтрольной украинским властям, смена длилась 6 часов. Условия труда у горняков тяжелые, и ухудшаются. 

Горняки раскритиковали визит представителей медиа в соцсетях, отмечая, что нужно поднимать главные вопросы – касательно мизерной оплаты труда шахтеров, а также несвоевременной выплаты даже такой зарплаты:

  • Юрий: «Приехали на клоунов посмотреть! Хотя в цирке, наверное, сейчас достойней платят»;
  • «Лютый»: «Бла-бла-бла. Зарплату не дали вовремя – вот о чем нужно рассказывать»;
  • «Марио»: «Еще нужно показать х**, который на шахтеров кладут наши правители! На шахте 30-ку получить невозможно. В 2012 тыс. долл. платили. Об этом бы рассказали»;
  • Сергей: «Соглашусь, зарплату платят, как уборщикам в банке».

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