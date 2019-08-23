У каждого украинца – свое измерение понятия «независимость», – политолог

24 августа Украина празднует День независимости. При этом у каждого украинца – свое измерение понятия «независимость». Об этом в комментарии «Донецким новостям» относительно того, насколько наше государство реально независимо, рассказал политолог Виктор Таран.

«К примеру, дипломат скажет, что Украина независима, поскольку ее как суверенную державу признали в мире. Украина является членом ООН и большинства международных организаций. У нас есть уважение и поддержка со стороны мирового сообщества», – отметил Таран.

«Политик скажет: мы независимы, поскольку способны принимать самостоятельные решения на международной и внутренней арене», – продолжил он.

Свое видение, измерение независимости есть практически у каждого украинца. «Однако, поскольку независимость – это общественный договор между Государством Левиафаном и гражданами, последние (как индикатор независимости) будут указывать, имеют ли они чувство "комфорта" и "безопасности". И, опять же, они будут оценивать это по-разному», – считает эксперт.

«Бизнесмен скажет: Украина реально будет независима, если я смогу свободно и комфортно работать, и мне никто не станет мешать. Молодая семья станет говорить о работе и возможности получать легкие кредиты. Военные будут апеллировать к способности оборонять страну, имея за это достойную награду», – поясняет он.

При этом есть признаки, которые объединяют студентов, пенсионеров и все остальные категории людей. «Они должны чувствовать себя свободно и самодостаточно. Им должно быть комфортно, безопасно. И они не должны стремиться эмигрировать из этого государства», – подчеркнул Таран.

«Если по таким принципам оценивать независимость страны, то можем утверждать, что, несмотря на то, что в Украине 5-й год идет война, что мы имеем сложные отношения с нашими международными партнерами, а социальные и экономические отношения нестабильны, Украина – независимая и самодостаточная страна. Это государство, независимость которого поддерживают и готовы защищать, согласно последним опросам, свыше 80% граждан», – сообщил политолог.

Более подробно с мнением политолога и с комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Украинская независимость: Что это и есть ли она».

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