В Донецке горожан удивила стая белых аистов (Фото)

На окраинах временно неподконтрольного украинской власти Донецка появились аисты. Об этом сегодня, 23 августа, пишут пользователи соцсетей, разместив фото.

Горожане пишут, что встретили птиц в Буденновском районе – поселке Красном городке и выражают удивление увиденным птицам. «Первый раз в жизни увидела настоящих аистов в Донецке. Фото с поселка Красного», – пишут очевидцы.

Дончане обсуждают фото, уточняя, что также встречали аистов в других местах города, и иринизируя по поводу птиц:

Дима: «А где именно на поселке? Их видели на ставке возле бывшего завода Виват»;

Анюта: «Заповедная зона»;

«Zlobniy Sportik»: «Красавцы, детей, наверное, в поселок принесли».

Ранее сообщалось, что в Донецке обитают три вида сов.

Читайте также: