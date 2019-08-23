Пели, кушали, плясали: В Славянском районе военные вместе с мирными жителями провели флешмоб (Фото)

Сегодня, 23 августа, в поселке Мирный (Славянский район, Донецкая обл.) состоялись народные гуляния с национальным колоритом. Как рассказала «Донецким новостям» начальник отдела культуры Славянской райгосадминистрации Елена Миляновская, общерайонное торжественное мероприятие приурочили государственным праздникам - Дню Флага и Дню Независимости Украины.

«В мероприятии приняли участие 8 делегаций сельских и поселковых советов района. Каждый населенный пункт представил презентацию своих достижений и рассказ о лучших людях. Также знакомили со своей историей и традициями, угощали лучшими блюдами», – говорит Елена Миляновская.

Организаторы позаботились и о обширной развлекательной программе, во время которой каждый смог найти себе занятие по душе.

Концертную программу с танцевальными и музыкальными номерами подготовили творческие коллективы района. Спортивно-игровые мероприятия провели тренеры районной спортивной школы.

Были организованы фотозоны в украинском стиле.

Свои работы представили художники и мастера прикладного искусства Славянского района.

Особые очереди выстраивались на точках национальной кухни.

Работали игровые площадки, мастер-классы для детей, песочная анимация. Особой популярностью у детей пользовался аквагрим.

В рамках праздника зрителей порадовал совместный флешмоб гвардейцев воинской части № 3035, базирующейся в Славянске, со школьниками и молодежью Славянского района.

Как рассказал «Донецким новостям» заместитель командира в/ч № 3035 по работе с личным составом подполковник Олег Фомин, такие флешмобы проводятся Национальной гвардией по всей территории Украины. «И здесь у нас, и в Луганской области, и в Харькове, и в Одессе сегодня проводятся такие флешмобы. Только они делают все сами, а мы – совместно со Славянским районом», – пояснил военный.

«Учитывая то, что сегодня большой праздник, тем более для военных, День государственного флага и в преддверии 28-й годовщины Дня Независимости Украины, наша воинская часть выразила желание присоединиться к проведению флешмоба совместно с отделом культуры Славянской райгосадминистрации. Во время встречи все было обговорено, достигли совместной цели и идеи. И сегодня совместно провели небольшой такой флешмоб, который завершился слоганом «З Днем народження, країно!», –добавил Олег Фомин.

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