В «ДНР»: В Донецке установили мемориальную доску в память о Кобзоне (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке открыли мемориальную доску в честь народного артиста СССР и «ДНР» Иосифа Кобзона. Она установлена сегодня, 23 августа, на фасаде театра оперы и балета им. Соловьяненко.

«Мы выбрали для установки мемориальной доски символичное место, потому что неоднократно наш земляк Иосиф Кобзон выступал на сцене театра», – сказал на открытии «глава администрации» Донецка Алексей Кулемзин.

На церемонии также были гости из Москвы: председатель правления региональной общественной организации «Землячество Донбассовцев» Москвы Петр Акаемов, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что Дворцу молодежи «Юность», который остается в разушенном состоянии, хотели присвоить имя российского певца Иосифа Кобзона.