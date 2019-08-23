«Товарищ Сухов» и убитая «Семерочка»: Запустение в Донецке (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке некогда популярные кафе и супермаркеты остаются заброшенными. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Донецк. Начало пр. Мира. "Товарищ Сухов" и убитая соседка – "Семерочка" (ранее супермаркет "Альфамаркет" – прим.), – написал дончанин Сеня и опубликовал фото.

Дончанин Андрей указывает, что раньше там был еще бильярдный клуб, а сейчас «заросли одни».

В комментариях к фото местный житель предлагает автору поста спуститься вниз по проспекту: «Там разворованный МЧС ДНР банк. Как саранча его распилили. До гайки».

До захвата Донецка пророссийскими силами кафе «Товарищ Сухов» было популярно среди горожан. Интерьер кафе был оформлен в стиле одноименного фильма, на входе стояла скульптура главного героя.

Также рядом работал круглосуточный супермаркет «Альфамаркет». На его базе был после «национализации» открыт супермаркет «Семерочка», который также впоследствии закрыли.

Читайте также: