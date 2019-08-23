В центре Донецка появится площадь имени Захарченко

В неподконтрольном украинской власти Донецке площадь перед зданием бывшей областной госадминистрации, в котором сейчас находится «дом правительства ДНР», переименовали из Октябрьской в имени первого «главы ДНР» Александра Захарченко, который был ликвидирован 31 августа 2018 года. Об этом сегодня, 23 августа, пишут местные интернет-ресурсы со ссылкой на заявление «главы ДНР» Дениса Пушилина.

«Площадь, расположенная перед домом правительства в Донецке, будет названа именем Александра Захарченко», – сказал Пушилин.

Он также напомнил, что митинги, которые собирались весной 2014 года, проходили именно перед зданием бывшей областной государственной администрации, и эта площадь, по его мнению, стала символом «русского мира».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» готов памятник ликвидированному «главе» Александру Захарченко, который высмеяли в соцсетях даже те, кто поддерживает «ДНР».

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.