Время 19:10: От «Каргила» в Донецк стоит около 400 авто (Фото)

Сегодня, 23 августа, на «республиканских» КПП «Александровка» и «Еленовка» перед закрытием скопились огромные очереди. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Стоящие в очереди автомобилисты пишут, что «движения практически нет».

На КПП «Еленовка» пытались устроить «бунт». «Еленовка – очередь в Донецк подняла бунт... Сигналят авто. Бунт продлился не долго... Стоим дальше...», – написал Сергей.

«Гражданин земли» : «На КПП "Еленовка" сегодня люди, которые заняли очередь в час дня (в т.ч. старики на костылях) не успели пройти таможню, всех развернули назад в 19:15 с напутствием: "Ждем вас в шесть утра". Очередь была, по-сути, не такая уж и большая, но пропускная способность из расчета 30 минут на одну машину. Персонала на Еленовке – 5 человек на один квадратный сантиметр. Для сравнения КПП Украина – тоже хамство, но по 5 минут на одну машину. Единственный положительный момент – с детьми выдернули из очереди почти всех и пропустили в 19:00, но, простояв с часу дня, дети были уже вареные, хорошо что погода сегодня выдалась не жаркая, страшно представить, как всю эту тягомотину выдерживают дети и старики».

Фото из соцсетей. Еленовка в Донецк.

Фото из соцсетей. В Донецк на Еленовке от КПП «ДНР»

На 19:10 очередь на КПП «Александровка в сторону Донецка была около 400 автомобилей. «Каргил в Донецк ппц… Около 400 авто. Время 19:10», – пишет очевидец.