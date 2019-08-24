Быстро проехал: Ситуация в пунктах пропуска утром 24 августа

Сегодня утром, 24 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 августа через КПВВ последовало 45,8 тысячи человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 11726 человек и 1406 транспортных средств;

«Марьинка» – 11077 человек и 1845 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9215 человек и 1480 транспортных средств;

«Гнутово» – 5099 человек и 1140 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 11210 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/50;

«Марьинка» – 0/70;

«Новотроицкое» – 0/40;

«Гнутово» –- 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Руслан: «6:28. Горловка: перед шлагбаумом в Артемовск 25 машин»;

Андрей: «8:12. Уже проехал. С 5 утра. Быстро».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Евгений: «5:12. Каргил в Украину на спуске с моста»;

Анастасия: «9:01. В 7:10 выехала из Донецка на Каргил, в пешую очередь. В 8:30 уже была в Марьинке. Людей немного из-за праздника»;

Андрей: «8:47. Выше середины моста. Льгота машин 40»;

Григорий: «9:22. Из Донецка в Курахово: на ДНР переночевал 2-е суток в поле. Жить больше не хочется и заезжать в Донецк, ребята, такого ада я не видел. Ужас. Машин сегодня выше моста, было вчера около 400. Украину прошли минут за 40».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Сергей: «7:30. Пищевик в Донецк 10 машин»;

Сергей: «9:27. Октябрь: никого».

КПВВ «Станица Луганская»:

Марина: «7:23. Сегодня с 6 утра на Станице, прошла все минут за 40! Пропускают довольно быстро! Всем удачной дороги».

О ситуации на КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР») на данный момент не сообщается.