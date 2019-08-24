Он внутри бетонный, не надо его пилить: В Донецке восстановили памятник Пушкину (Фото)

Он внутри бетонный, не надо его пилить: В Донецке восстановили памятник Пушкину (Фото)

ДН

24.08.19 13:43dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В Буденновском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка установили восстановленный памятник Пушкину. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях и публикуют фото памятника.

Памятник вызвал неоднозначную реакцию местных жителей.

  • Андрей: «А теперь и концерт по этому поводу можно устроить»;
  • Вадим: «Одни памятники и концерты»;
  • Ида: «Новый Пушкин по взгляду думает, "куда я, млять, попал, разрази меня Дантес!"»;
  • Натали: «Бедный. Аж сердце у него прихватило! Взгляд реально человека в шоке!»;
  • Александр: «Вы не заметили: у Пушкина обувь как у космонавта?»;
  • Любовь: «За что вы его так? Отбить бы руки автору халтуры...»;
  • «Повелитель: «Он пустотелый? Или внутри бетоном залит, что бы патриоты на метал не сдали?»;
  • Алексей: «Так в том и суть, что этот из отлит из пластика и залит бетоном внутри. Освоили Пушкина, так сказать»;
  • Necro Mancer: «Вернулся. Предупреждаю сразу, он внутри бетонный, не надо его пилить»;
  • Степан: «А ведь спилят»;
  • Ольга: «Наверное, можно сказать, что молодцы. Понятное дело, что лучше бы то или то сделали. Но и за Пушкина спасибо! Пушкин наше все»;
  • Инна: «Слава Богу, а то все паниковали, когда сняли испорченный вандалами старый памятник. Главное, чтобы и этот не изуродовали»;
  • Валентин: «Это классно. Лучше бы везде ставили памятники, ученым, классикам и т.д. а не всяким там уродам типа Лениным, Сралиным и прочее говно»;
  • Александр: «Классно! Это уже третий памятник Пушкину с Донецке. На бульваре его имени два (у ресторана второй), в теперь еще и на Буденовке».

Ранее сообщалось, что памятник Пушкину долгое время стоял замотанный в пленку и обмотанный скотчем. Затем его убрали с постамента и пообещали поставить новый, как в Москве.

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