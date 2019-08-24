Он внутри бетонный, не надо его пилить: В Донецке восстановили памятник Пушкину (Фото)

В Буденновском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка установили восстановленный памятник Пушкину. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях и публикуют фото памятника.
Памятник вызвал неоднозначную реакцию местных жителей.
- Андрей: «А теперь и концерт по этому поводу можно устроить»;
- Вадим: «Одни памятники и концерты»;
- Ида: «Новый Пушкин по взгляду думает, "куда я, млять, попал, разрази меня Дантес!"»;
- Натали: «Бедный. Аж сердце у него прихватило! Взгляд реально человека в шоке!»;
- Александр: «Вы не заметили: у Пушкина обувь как у космонавта?»;
- Любовь: «За что вы его так? Отбить бы руки автору халтуры...»;
- «Повелитель: «Он пустотелый? Или внутри бетоном залит, что бы патриоты на метал не сдали?»;
- Алексей: «Так в том и суть, что этот из отлит из пластика и залит бетоном внутри. Освоили Пушкина, так сказать»;
- Necro Mancer: «Вернулся. Предупреждаю сразу, он внутри бетонный, не надо его пилить»;
- Степан: «А ведь спилят»;
- Ольга: «Наверное, можно сказать, что молодцы. Понятное дело, что лучше бы то или то сделали. Но и за Пушкина спасибо! Пушкин наше все»;
- Инна: «Слава Богу, а то все паниковали, когда сняли испорченный вандалами старый памятник. Главное, чтобы и этот не изуродовали»;
- Валентин: «Это классно. Лучше бы везде ставили памятники, ученым, классикам и т.д. а не всяким там уродам типа Лениным, Сралиным и прочее говно»;
- Александр: «Классно! Это уже третий памятник Пушкину с Донецке. На бульваре его имени два (у ресторана второй), в теперь еще и на Буденовке».
Ранее сообщалось, что памятник Пушкину долгое время стоял замотанный в пленку и обмотанный скотчем. Затем его убрали с постамента и пообещали поставить новый, как в Москве.
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