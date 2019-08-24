Он внутри бетонный, не надо его пилить: В Донецке восстановили памятник Пушкину (Фото)

В Буденновском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка установили восстановленный памятник Пушкину. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях и публикуют фото памятника.

Памятник вызвал неоднозначную реакцию местных жителей.

Андрей: «А теперь и концерт по этому поводу можно устроить»;

Вадим: «Одни памятники и концерты»;

Ида: «Новый Пушкин по взгляду думает, "куда я, млять, попал, разрази меня Дантес!"»;

Натали: «Бедный. Аж сердце у него прихватило! Взгляд реально человека в шоке!»;

Александр: «Вы не заметили: у Пушкина обувь как у космонавта?»;

Любовь: «За что вы его так? Отбить бы руки автору халтуры...»;

«Повелитель: «Он пустотелый? Или внутри бетоном залит, что бы патриоты на метал не сдали?»;

Алексей: «Так в том и суть, что этот из отлит из пластика и залит бетоном внутри. Освоили Пушкина, так сказать»;

Necro Mancer: «Вернулся. Предупреждаю сразу, он внутри бетонный, не надо его пилить»;

Степан: «А ведь спилят»;

Ольга: «Наверное, можно сказать, что молодцы. Понятное дело, что лучше бы то или то сделали. Но и за Пушкина спасибо! Пушкин наше все»;

Инна: «Слава Богу, а то все паниковали, когда сняли испорченный вандалами старый памятник. Главное, чтобы и этот не изуродовали»;

Валентин: «Это классно. Лучше бы везде ставили памятники, ученым, классикам и т.д. а не всяким там уродам типа Лениным, Сралиным и прочее говно»;

Александр: «Классно! Это уже третий памятник Пушкину с Донецке. На бульваре его имени два (у ресторана второй), в теперь еще и на Буденовке».

Ранее сообщалось, что памятник Пушкину долгое время стоял замотанный в пленку и обмотанный скотчем. Затем его убрали с постамента и пообещали поставить новый, как в Москве.

Читайте также: