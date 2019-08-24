Движение более-менее: Ситуация в пунктах пропуска днем 24 августа

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«A D»: «10:11. В Горловке на выезд в Украину людей – человек 50, машин – 30»;

Елена: «На 10:00 "Майорское": Украина в сторону Горловки – было машин 15. На нулевом украинском – машин 10, на ДНР – 40. На 10:30 на ДНР в сторону Украины было 37 машин и полсетки пеших»;

Дмитро: «13:00. Горловка на Бахмут. 10 машин. На полиции – никого»;

«6artash»: «13:53. Горловка в Украину – 20 авто, запускают по 6 каждые полчаса»;

Екатерина: «14:48. Артемовск в сторону ДНР на нулевом – 6 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Евгений: «10:51. На Каргиле в Украину – жестковатая жесть, с 5 утра стоим, спустились с горки, и ползем еле-еле»;

Михаил: «11:33. Каргил в сторону Украина на спуске с моста»;

Денчик: «12:52. Каргил. Льгота – 15 машин, основная до моста. Это машин 100»;

Антон: «13:39. Каргилл на выезд в Украину, общая в начале моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Юрий: «10:37. Еленовка на Донецк – 60-70 машин»;

Михаил: «11:33 Еленовка в сторону Украины – машин 30»;

Михаил: «12:34. Движение более-менее»;

Людмила: «12:39. На Еленовке в Донецк – машин примерно 50-60, но пропускают медленно»;

Александр: «12:42. Конец очереди между первым и вторым туалетом»;

Кристина: «12:48. Еленовка в Донецк – 118, льгота 40. Еленовка из Донецка – 45 машин, льгота 5».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Яна: «10:05. На Октябре в сторону Донецка – 5 машин»;

Вячеслав: «12:39. Пищевик на Донецк – очередь до поворота»;

Яна: «Гнутово в сторону Мариуполя, по состоянию на 10:30 – сразу на проверку»;

Дмитрий: «13:34. Пищевик в сторону Донецка – 24 машины»;

Вячеслав: «13:35. В Мариуполь – никого».

КПВВ «Станица Луганская»:

Наталья: «11:36. В 5:30 утра на ЛНР, в 6:50 – уже в Станице. Людей много, но пропускали быстро. Обратно в 9:00 прошли за час. Автобус ходит с 6:00. Электрокары возят пожилых. Людей в сторону Станицы на 9:30 было – деревянный навес и хвостик железного. Со Станицы очень много людей».

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