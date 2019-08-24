В Макеевке подростки ведрами час тушили масштабный пожар (Фото)

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) на ул. Изотова загорелись хозяйственные постройки. Пожар начали тушили подростки. Об этом сегодня, 24 августа, местные жители сообщают в социальных сетях, выражая благодарность проходившим мимо ребятам.

«Хочется выразить огромную благодарность ученикам 72-й школы от жителей улиц Изотова и Ломоносова! Ребята остались неравнодушными к ситуации (хотя просто проходили мимо) и более часа помогали тушить пожар жителям этих улиц, вручную носили ведра с водой», – говорится в сообщении.

О пожаре также сегодня сообщили в «МЧС ДНР». Там отметили, что пожару был присвоен «повышенный номер вызова».

В результате пожара огнем уничтожено 7 деревянных хозяйственных построек на площади 80 кв. м, тонна угля, 1 кубометр дров, вещи, бывшие в употреблении.

Причина пожара устанавливается.

В комментариях местные жители, характеризуя работу пожарных, пишут, что спасатели «в картишки играли, чаек заваривали». Также уточняется, что для тушения пожара было задействовано 4 машины. «Пожарки только и ездить успевали по нашей улице. Свет рядом выключили, чтобы можно было пламя загасить. Уже второй раз за два месяца в этом дворе горят сараи», – написала Людмила.