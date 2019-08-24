День независимости в Покровске: Автопробег, веселые купания и безопасная стрельба (Фото)

Сегодня, 24 августа, в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) проходят мероприятия, посвященные Дню независимости Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», главной ареной действа стал стадион «Олимпиец».

Утром с центральной площади стартовал традиционный (впервые прошел в 2014 году) патриотический автопробег. Десятки автомобилей (гражданских и военных) с государственными флагами, а также с флагами военных подразделений и формирований, отправились по маршруту Покровск, Селидово, Украинск, Карловка, Первомайское. В Первомайском, у памятного знака воинам, погибшим здесь в 2014 году, состоялся молебен, митинг и возложение цветов.

Развлекательные же мероприятия развернулись с середины дня на стадионе «Олимпиец». Здесь работали надувные бассейны, развернулась выездная торговля сувенирами и разнообразными вкусностями.

Покровчан привлекала фотозона, насыщенная европейскими достопримечательностями.

Детвора атаковала различные аттракционы, а также сражались в лазертаг (суть игры – поражение игроков-противников безопасными лазерными выстрелами из бластера-автомата).

Проводились мастер-классы, с малышами занимались аниматоры. Также была специальная спортивная зона, где можно было поиграть в пинг-понг и не только.

С 6 часов вечера начались выступление местных коллективов, а также стартовала церемония награждений ко Дню независимости. В 20:00 запланировал старт всеукраинского фестиваля патриотической песни «Музика нас з’єднала». По словам организаторов, изюминкой сегодняшнего вечера станет выступление народной артистки Украины Кати Бужинской.

Завтра Покровск продолжит праздновать, но уже - День города и День шахтера. Ожидаются презентация проекта «Культурное пространство «Щедрик парк», караоке с Игорем Кондратюком, праздничная церемония награждения «Лучший по профессии», выступление местных коллективов, финалистов шоу «Україна має талант» (народного театра боевых искусств «Белый лотос») и приглашенных звезд - «Султан Ураган» (автор песни «Едем в соседнее село на дискотеку»), Гарика Кричевского, а также NK (Настя Каменских). Воскресенье завершится праздничным фейерверком.

Читайте также: