Шоу силачей, коллаж Украины и КAZKA: Как Мариуполь празднует День независимости (Фото)

Сегодня, 24 августа, в Мариуполе в Театральном сквере развернулось празднование Дня независимости Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», была подготовлена яркая программа отдыха.

Изюминкой праздника стал коллаж Украины, который мариупольцы могли создать вместе с художниками Сергеем и Евгением Смолы из ковровых покрытий, электрических проводов, разноцветных веревочек. Размер уникальной картины – 2,5 на 1,5 м.

Для юных мариупольцев организованы мастер-классы, творческие мастерские, игры и конкурсы, концерт участников шоу «Голос. Дети». Также восторженная детвора с упоением предавалась купанию в фонтане. Радостные крики, смех, брызги.... Взрослым оставалось лишь с завистью смотреть на плещущихся чад.

Немало зрителей собрал и конкурс силачей. Играя мускулами, свою силу демонстрировали мастистые спортсмены не только их Мариуполя, но и из Запорожья, Черкасс и других городов Украины. Кроме того, свои способности в конкурсных заданиях попробовали обычные мариупольцы – как мужчины, так и девушки.

Традиционно в сквере организованы живописные фотозоны и фудкорт.

Кульминацией праздника станет вечернее выступление украинской группы КAZKA. Музыканты стали настоящей украинской сенсацией, первой украиноязычной группой, попавшей во всемирный чарт SHAZAM. Песни в исполнении KAZKA стоят на первых позициях в рейтингах многих стран – Латвии, Росси, Белоруссии, Болгарии, Армении, Колумбии и, конечно, Украины.

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