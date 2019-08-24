Никого не заставляли: В Славянске прошел Фестиваль вышиванок (50 фото)

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 24 августа, в День независимости Украины, состоялся Фестиваль вышиванок. На центральной площади собрались как участники мероприятия, так и те, кто пришел их поддержать.

Как рассказала «Донецким новостям» начальник отдела культуры Славянского городского совета Марина Олейник, в оргкомитет поступило 14 коллективных заявок на участие. В каждой колонне – около 30 человек.

«Этот фестиваль мы проводим четвертый год подряд с целью популяризировать украинское творчество и культуру. Для того, чтобы люди себя идентифицировали, что они все-таки украинцы», – отметила Олейник.

Она акцентировала, что главным условием участия было добровольное желание: «Никого не заставляли. Не знаю, как у других, а своим я сказала: "Тот, кто чувствуют себя украинцем, тот приходит. Кому надо там на речку – пожалуйста". Это неправильно, когда мы заставляем. Просто надо своим примером демонстрировать свою позицию», – говорит Марина Олейник.

В Фестивале вышиванок, по словам организаторов, приняло участие около тысячи человек. Взрослые и дети в национальной одежде прошлись колонами по Соборной площади. В руках у них – цветы, флаги Украины, национальная атрибутика и украинская символика. Ведущие представили каждый коллектив, а те, в свою очередь, показали многочисленным зрителям небольшую творческую презентацию. Участники фестиваля пели и танцевали, читали стихи.

Общественный порядок во время мероприятия охраняли правоохранители.

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