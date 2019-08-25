Донетчина: Где больше всего зарегистрировано переселенцев

В Донецкой области по состоянию на 22 августа официально зарегистрировано 494 247 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 22.08.2019 на территории Донецкой области учтено 416 541 семья и 494 247 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 107 442;

дети – 63 553;

лица с инвалидностью – 17 373;

пенсионеры – 305 879.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 068 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 51 704;

Краматорск – 48 093;

Славянск – 39 518;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 823;

Константиновка – 23 054;

Марьинский район – 20 310;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 614;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 075;

Селидово – 15 978.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 августа учтены 1 млн 401 тыс. 447 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Как сообщалось ранее, данных о количестве ВПЛ в Украине, которые еженедельно публикует Министерство социальной политики, недостаточно для полного понимания ситуации с переселенцами.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

Читайте также: