Донетчина: Где больше всего зарегистрировано переселенцев

В Донецкой области по состоянию на 22 августа официально зарегистрировано 494 247 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 22.08.2019 на территории Донецкой области учтено 416 541 семья и 494 247 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 107 442;
- дети – 63 553;
- лица с инвалидностью – 17 373;
- пенсионеры – 305 879.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 068 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 51 704;
- Краматорск – 48 093;
- Славянск – 39 518;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 823;
- Константиновка – 23 054;
- Марьинский район – 20 310;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 614;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 075;
- Селидово – 15 978.
Напомним, в Украине по состоянию на 19 августа учтены 1 млн 401 тыс. 447 переселенцев из Донбасса и Крыма.
Как сообщалось ранее, данных о количестве ВПЛ в Украине, которые еженедельно публикует Министерство социальной политики, недостаточно для полного понимания ситуации с переселенцами.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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