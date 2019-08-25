Основная практически до моста: Ситуация в пунктах пропуска утром 25 августа

Сегодня утром, 25 августа, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 августа через КПВВ последовало 35,2 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 8020 человек и 1130 транспортных средств;

«Марьинка» – 7890 человек и 1365 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6430 человек и 1140 транспортных средств;

«Гнутово» – 3155 человек и 755 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9720 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/30;

«Марьинка» – 0/50;

«Новотроицкое» – 15/60;

«Гнутово» – 0/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Sharap: «5:39. Приехал в Никитовку в 5%20. На посту полиции уже машин 20 и перед постом чуть больше 20. Льготной очереди нет»;

Sharap: «6:32. Проехал полицию в Никитовке, стою перед таможней 25-ый. Думаю, часов после 10 здесь будет пусто. На таможню со стороны Горловки в сторону Украины запустили сразу в 5 рядов, всех, кто был в очереди»;

Sharap: «7:06. Подъехал к 0 посту Украины в Майорске. Очередь в Украину машин 40. Неожиданно придется постоять. В 7 утра перед таможней на Никитовке в сторону Донецка было машин 15-20»;

Sharap: «8:25. С 5:20 до 8:00 проехал все блокпосты в Украину через Майорск. В сторону Донецка на Майорске пусто. Всем удачных поездок».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Яна: «8:58. Примерно час назад Каргил в Украину основная практически до моста, за туалетом первым заканчивалась».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Валерий: «6:10 Еленовка в Украину от 3 туалета ( больше 100авто)»;

Станислав: « 7:00. Новотроицкое на Донецк машин 30»;

Андрей: «8:53. На Еленовке в Донецк перед стройкой машин 30-40».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Жанна: «8:47. На въезд в Украину на Днр и украинских постах по 10 машин. Из Украины никого».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.