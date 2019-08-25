Очень роются в вещах: Ситуация в пунктах пропуска днем 25 августа

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Светлана: «11:12. В 6 утра подъехали, в 8:30 выехали из Горловки»;

Юлия: «12:23. Приехали на Бахмут около 7 утра. За 30 мин. прошли. На Майорске в сторону Украины очередь приличная, много перевозов вторым-третьим рядом. А вот перед ДНР (полиция и таможня) очереди практически нет, пропускают шустро. Мы на ДНР встали 29 в Горловку, простояли час с хвостиком, очень быстро. Удивлена. Очень роются в вещах»;

Сергей: «14:08. Горловка на Украину: перед полицией ноль, перед таможней 22 машины, льготы ноль».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Василий: «10:20. Марьинка в Донецк сразу на въезд. Каргил в Донецк – 50 основная, 20 льгота»;

Av: «11:05. Каргил в Украину 20 машин основной. Льгота никого»;

60204: «11:15. На блокпост днр в Украину 20, в днр – 38+17льгота. На блокпосту Украины в ДНР – 5»;

Андрей: «13:12. Каргил в Курахово 16 машин на 13:00».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ksmyshka: «11:49. Еленовка в Мариуполь машин 20, в Донецк – 150, запускают машин по 10»;

Максим: «13:20. Еленовка в Украину: 40 машин»;

Suslik: «13:26. Еленовка в Украину машин 10. Ну, или 20».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Павел: «10:16. Октябрь пусто с двух сторон»;

Ирина: «11:08. Октябрь никого»;

Александр: «12:03. На Октябре пусто».

КПВВ «Станица Луганская»:

Татьяна: «13:15. Со Станицы переход с 9 до 11. В Станицу в 11 часов – пусто. Электрокар возит людей. Автобус стоял».

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