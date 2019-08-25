Очень роются в вещах: Ситуация в пунктах пропуска днем 25 августа

Очень роются в вещах: Ситуация в пунктах пропуска днем 25 августа

ДН

25.08.19 14:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 августа, ситуация в пунктах пропуска следующая. 

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):  

  • Светлана: «11:12. В 6 утра подъехали, в 8:30 выехали из Горловки»;
  • Юлия: «12:23. Приехали на Бахмут около 7 утра. За 30 мин. прошли. На Майорске в сторону Украины очередь приличная, много перевозов вторым-третьим рядом. А вот перед ДНР (полиция и таможня) очереди практически нет, пропускают шустро. Мы на ДНР встали 29 в Горловку, простояли час с хвостиком, очень быстро. Удивлена. Очень роются в вещах»;
  • Сергей: «14:08. Горловка на Украину: перед полицией ноль, перед таможней 22 машины, льготы ноль».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):  

  • Василий: «10:20. Марьинка в Донецк сразу на въезд. Каргил в Донецк – 50 основная, 20 льгота»;
  • Av: «11:05. Каргил в Украину 20 машин основной. Льгота никого»;
  • 60204: «11:15. На блокпост днр в Украину 20, в днр – 38+17льгота. На блокпосту Украины в ДНР – 5»;
  • Андрей: «13:12. Каргил в Курахово 16 машин на 13:00».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):  

  • Ksmyshka: «11:49. Еленовка в Мариуполь машин 20, в Донецк – 150, запускают машин по 10»;
  • Максим: «13:20. Еленовка в Украину: 40 машин»;
  • Suslik: «13:26. Еленовка в Украину машин 10. Ну, или 20».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):  

  • Павел: «10:16. Октябрь пусто с двух сторон»;
  • Ирина: «11:08. Октябрь никого»;
  • Александр: «12:03. На Октябре пусто».

КПВВ «Станица Луганская»: 

  • Татьяна: «13:15. Со Станицы переход с 9 до 11. В Станицу в 11 часов – пусто. Электрокар возит людей. Автобус стоял».

Читайте также:

Комментарии