День города: Дончане скептически отнеслись к «подаркам» (Фото)

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке отметили 150-летие города. Об этом сообщается в социальных сетях.

Горожанам, как обычно, предложили типичные развлечения: ярмарки, концерты, выставки. Из новинок – фестиваль диджеев.

Кроме того, к празднику на месте бывшего «Амстора» (возле ж/д вокзала) открыли ТЦ «Галактика», а «глава ДНР» Денис Пушилин сообщил о начале подготовительных работ по восстановлению ДС «Дружба» и ДМ «Юность».

Открытие «Галактики» вызвало неоднозначную реакцию.

Кирилл: «Его закроют, ибо туда ходить никто не будет. Я живу рядом и могу сказать, что географически очень не выгодное место»;

Андрей: «Толку? Покупательская способность какая... Закроется, как и многое другое»;

ЛЕО: «Строительный рынок на ЖД задавит, там ребята и так на одном энтузиазме выживают, а теперь "Галактика" под боком... Кстати, покупателей будет много – вокруг несколько многоэтажных микрорайонов»;

Кирилл: « На открытии было много людей. Я думаю – это показуха. Намеренно показать, что "как много людей пришло посмотреть". Через неделю там половины этого количества не будет».

При этом некоторые горожане считают, что открытие магазина позволит создать рабочие места и удовлетворить спрос на стройматериалы для восстановления жилья.

Максим: «Рядом Октябрьский, площадки, Грабари, а с другой стороны Киевский, Куйбышевский районы – все будут стройматериалы покупать в "Галактике" на ЖД. Людей на поселках, где боевые действия, все больше и больше... Начинают приводить жилье в порядок. Потребительский спрос будет хороший»;

«Лег»: «Зато безработных не будет!»;

Андрей: «Чтобы не было безработных, таких "Галактик" нужно штук 30 на весь город открыть».

Скептически горожане отнеслись и к обещанию восстановить ДС «Дружба», который члены НВФ подожгли и разграбили летом 2014 года, и ДМ «Юность».

Владислав: «Лучше бы он просто уехал в Россию и забрал своих орков, вот это был бы лучший подарок к 150-летию Донбасса! Донбасс стал бы свободным как ранее»;

Павел: «Это обещание, но я вижу, несмотря на 5 лет обещаний, они и сейчас не плохо заходят»;

Влад: «Очередной "восстановительный" проект...»;

Елена: «Пусть восстановит аэропорт»;

Тина: «За чужой счет почему бы и не "подарить". Сами ничего не могут. Заводы бы лучше расконсервировали, у людей работа бы была»;

Юджин: «Ну, афигеть подарок. Деньги ж по-любому от РФ или Красного Креста или из бюджета (т.е. наши налоги), а дарят якобы они...».

Фестиваль диждеев в комментариях дончане назвали «странным».