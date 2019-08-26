Сводка из зоны ООС за 25 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов:

вблизи Николаевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

5 раз в районе Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из автоматического гранатомета;

в районе Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Троицкого – из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 3 обстрела:

вблизи Шум по направлению района шахты № 6-7 – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия;

в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Пивденного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны НВФ не зафиксировано.

«На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения», – сообщили в пресс-центре ООС.

В «ДНР» заявили об обстреле своих позиций вблизи Коминтерново (после переименования – Пикузы), Спартака и Горловки из крупнокалиберных пулеметов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

На момент публикации материала в «ЛНР» не озвучили свою позицию по ситуации на линии разграничения за прошедшие сутки.