Сводка из зоны ООС за 25 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов:
- вблизи Николаевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- 5 раз в районе Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки – из автоматического гранатомета;
- в районе Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Троицкого – из автоматического гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 3 обстрела:
- вблизи Шум по направлению района шахты № 6-7 – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия;
- в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Пивденного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны НВФ не зафиксировано.
«На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения», – сообщили в пресс-центре ООС.
В «ДНР» заявили об обстреле своих позиций вблизи Коминтерново (после переименования – Пикузы), Спартака и Горловки из крупнокалиберных пулеметов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
На момент публикации материала в «ЛНР» не озвучили свою позицию по ситуации на линии разграничения за прошедшие сутки.
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