Ситуация в пунктах пропуска утром 26 августа

Сегодня утром, 26 августа, на некоторых контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе относительно небольшой транспортный поток. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По сообщениям очевидцев, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

«Приходько РИК»: «9:03. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:00 на пункте пропуска 90 автомобилей, 13 автобусов и микроавтобусов, до 70 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Сергей: «6:24. Марьинка на Донецк пусто!!!»;

Геннадий: «7:32. [На "Каргиле" в Украину] на подъеме машин 15 стоит».

КПВВ «Новотроицкое»:

Евгений: «6:08. На Новотроицком машин 30 примерно в Донецк»;

Наташа: «7:16. Еленовка из Донецка машин 40, на Донецк – 10. 7:42. Новотроицкое на Донецк машин 40»;

Катерина: «7:43. На Еленовке в Украину 30 минут назад машин 20, льготы нет. На въезде в Донецк на Еленовке стояло 2 машины!»;

Стас: «9:59. Итог поездки в Мариуполь через Еленовку сегодня. 4:30 – приехали в Еленовку. В 5:55 начали запускать. Запускали и на реверс. В 7:05 заехали на таможню. Запустили 15 машин. В 7:25 выехали. В 7:50 выехали из Новотроицкого».

КПВВ «Гнутово»:

Buchkowsky: «6:44. [На Мариуполь на Октябре] Машин на спуске, скоро до камышей будет. 15 минут назад приехал, первая протяжка пошла вот. 10:35. Час назад мало машин было, на обоих постах, в обе стороны»;

Владимир: «7:56. Пищевик в Мариуполь 10 авто!».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

На момент публикации материала данные о ситуации на КПВВ на Донбассе от Государственной пограничной службы Украины отсутствовали.