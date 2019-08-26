Запах лекарств: В Донецке ухудшилось качество воды из-под крана

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке горожане жалуются на ухудшение качества питьевой воды. Об этом дончане пишут в соцсетях.

«Друзья, подскажите номер телефона СЭС!!! 3-й день из крана идет вода с запахом лекарств! Будьте осторожны!», – пишет дончанка Виктория.

Горожане обсуждают ситуацию, уточняя, что подобные сложности проявляются в этот сезон уже традиционно:

Ксения: « Каждый год 31 декабря мы с друзьями... Каждый год в конце августа-начале сентября вода воняет лекарствами / дустом и т. д. Водоросли цветут в Северском Донце, скоро отцветут, и запах уйдет »;

»; Виктория: « Пора привыкнуть »;

« »; Светлана: « Жесть. У нас тоже дустом воняет ».

При этом есть дончане, для которых такая ситуация стала поводом задуматься, в каких условиях приходится жить, другие пишут, что с качеством воды никаких проблем нет: