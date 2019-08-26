В Луганске мужчина убил сожительницу

В неподконтрольном украинским властям Луганске (Луганская обл.) мужчина в ходе конфликта на почве ревоности убил свою сожительницу. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

Отмечается, что труп женщины 1972 года рождения был обнаружен в одной из квартир в Артемовском районе Луганска – в квартале Щербакова. Смерть наступила в результате резаной раны в районе шеи. По подозрению в убийстве был задержан сожитель женщины – мужчина 1979 года рождения.

Задержанный утверждает, что ударил сожительницу ножом в ответ на ее нападения. «Зашел домой, застукал ее с парнем. Потом пошел на балкон курить, говорю: "Тебе не стыдно?" Она начала громко орать на меня. Я говорю: "Чего ты орешь на меня?" Она нанесла удар пепельницей и сбежала на кухню, взяла нож. Я отбился рукой, потом взял и перерезал ей горло», – рассказал он.

В «полиции» заявили, что вещественные доказательства изъяты, ведется «следствие».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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