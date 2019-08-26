В «ДНР»: В Макеевке женщина убила ревнивого сожителя

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) задержали жительницу Советского района города, которая убила своего сожителя. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Как пояснила задержанная, мужчина постоянно ее ревновал. В день убийства она распивала спиртные напитки в компании товарища и потерпевшего. «Мы выпивали, потом я проводила друга, закрыла за ним калитку. Он пошел на кухню курить, сел возле печки, там курил. У нас с ним произошел конфликт. Он всячески оскорблял меня, обзывал неверной женой», – рассказывает задержанная.

По ее словам, конфликты без рукоприкладства между ней и сожителем происходили регулярно, но в тот день он ее ударил по лицу. «Кулаком ударил по виску, потом сидел и курил. Там с краю стоял топор. Он взял топор, начал им махать. Я взяла нож со стола и начала его бить», – говорит она.

Женщина нанесла мужчине три удара ножом, после чего вышла на улицу и вызвала «скорую». Подозреваемая в убийстве была задержана. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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