Новая украинская школа: Как проходит реформа образования на Луганщине

На Луганщине процессом реформирования системы образования довольны и дети, и родители, и педагоги, принимающие участие в пилотных проектах. Об этом рассказал директор Департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации Юрий Стецюк.

«Все первые классы, в том числе наши 337 классов [школ Луганщины], а это примерно 6 тыс. первоклассников, которые сегодня будут учиться во втором классе, прошли этот первый год [реформы образования]. Я уверен, что реформа эта сработала, есть отзывы родителей и министра образования, и не только от министра. Мы слышали и от самих преподавателей, что реформа удачная, обучение удачное и успешное», – сказал он.

«100 пилотных школ по Украине, и сегодня 100 школ будут работать в третьем классе. Это те пилотные школы, которые работают по новой программе. У нас три района и один город внедряют пилотную часть новой украинской школы. Нам было не тяжело. Во-первых, наш учитель был мотивирован. Во-вторых, наш учитель был подготовлен, поскольку все они прошли соответствующие курсы. В-третьих, мы чувствовали поддержку не только руководителей учреждений образования в районах и городах, но и поддержку наших родителей», – продолжил Стецюк.

По его словам, Луганская область получила государственную субвецию на закупку нового оборудования для школ. «На Луганскую область из государственного бюджета в этом году было выделено почти 61 млн грн. Что касается местных бюджетов, то на местах каждый город бюджет рассчитывает, добавляет, улучшает. У нас школы сегодня действительно меняются к лучшему. Мы уже не говорим сегодня, что нам не хватает мебели. Нам сегодня всего хватает, и учителя готовы к нововведениям, но главное – это качество образования», – рассказал директор Департамента образования и науки Луганской ОГА.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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