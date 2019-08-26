В Еленовке даже в выходной очередь: Ситуация в пунктах пропуска днем 26 августа

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и обсуждают открытие обновленного КПП «ДНР» «Еленовка».

По состоянию на сегодня, днем 26 августа ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Алина: «11:43. Только что подъехали, на шлагбауме никого, стоим 14-е перед таможней [в Горловке в сторону Украины]. 13:03. Уже в Украине, на проверке паспортов и машины. Очередь в обе стороны машин по 15-20, пропускают быстро»;

Олег: «14:20. Горловка в Украину час назад никого, сразу на таможню».

КПВВ «Марьинка»:

«ЕL EL»: «11:40. Итог поездки. На "Каргиле" были в 4:30, прошли блокпост в 10:00. Украину за 40 минут, сегодня жестко досматривают. 11:42. На 10 утра очередь на "Каргиле" до середины моста, льгота в половину основной. Пропускают по 3 машины каждые 15 минут».

КПВВ «Новотроицкое»:

«TuC0»: «10:40. Еленовка, в 7:00 приехали, в 10:15 проехали Украину. 10:51. Были [за нами машины], но не так много приезжало. Льготы не было и очередь хорошо двигалась»;

«NK»: «11:51. Еленовка в Мариуполь 40 машин, льгота около 10, за 30 минут пока ни одной протяжки. 12:58. Еленовка почти до второго туалета. Движение очень слабое... 13:38. Еленовка, общая – до второго туалета, льгота уже больше 20. За 40 минут протяжка на... Внимание – одну машину. Даже если всего 5 машин стоят на блокпосту ДНР, то не факт что быстро приедешь... Любят они нас и ценят»;

«Buchkowsky»: «13:49. Умельцы на Еленовке даже в выходной день в Украине и то умудрились собрать очередь, молодцы. На остальных постах попроще»;

Александр: «14:13. На Еленовке в обе стороны по 50-60 машин. На нулевом украинском пеших много, человек 200. На новом КПВВ на Еленовке комиссия, много важных дядек с папками, видимо принимают готовность к открытию. По виду все готово, осталось перерезать красную ленту».

КПВВ «Гнутово»:

Марина: «11:20. На Гнутово никого ни в одну ни в другую сторону. Езжайте смело, не стойте в очередях. Проехали оба блокпоста за 25 минут»;

Сергей: «11:59. Октябрь машин нет, Пищевик – 5 шт. Дорога между нулями – жесть! С каждым годом все лучше и лучше. Надо каждому с собой набирать чуть шлака и посыпать. 12:21. [На Донецк] машин тоже нет. Когда-никогда подъедет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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