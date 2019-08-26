В «ДНР»: В Донецке две торговые сети получили новые названия

В неподконтрольном украинским властям Донецке идет переименование ряда известных на местном уровне торговых сетей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook житель Донецка Сеня Варм, разместив соответствующие фото.
В частности, сообщается о том, что торговая сеть «Пятерочка» теперь именуется «Пять вершин», а «Шахтерская курочка» – «Мясоежкой». «Прямо массовый ребрендинг. "Пятерочка" стала "Вершиной", "Шахтерская курочка" – "Мясоежкой". Концы в воду. Поставщики курят бамбук», – написал он.
Горожане активно комментируют перемены. Одни из них считают, что таким образом собственники сетей пытаются уйти от налогов:
- Марина: «Это, с@ка, маркетинг. И причем, все офшорные. Не платят никому налоги»;
- Нюта: «Ну, никому они не могут не платить! "Стопитсот" кому-то платят! Но только не налоги в казну!»;
- Марина: «Ну, может, и платят участковому лысому менту»;
- Нюта: «Не! Участковый мелочь, там платят дичи покрупнее!».
Также дончане высказывают версию о смене владельцев сетей, в том числе считают, что теперь сетью «Пять вершин» владеют выходцы из Абхазии.
- Евгений: «По поводу "ребрендинга" "Семерочки". Во времена абхазо-грузинской войны был у меня друг абхаз. Рассказывал про свой флаг, и ответил на один из моих вопросов о флаге – "потому что у нас – пять вершин". Вот и возникло предположение, что теперь-то не губаревская сеть (кроме нее – я губаревских мемуаров нигде не видел), – а кого-то из абхазов»;
- Сергей: «Слышал, что соучредитель – предприятие-дистрибутор – "Мухамед"!!! Отсюда и корни»;
- Татьяна: «Под Пятигорском есть гора Бештау. В переводе с какого-то кавказского – Пять вершин. Оттуда корни? А у нас по количеству оставшихся терриконов?».
Также горожане сообщают о повышении цен в «брендированных» магазинах:
- Денис: «Так вот с чем связано повышение цен с понедельника на курицу».
Комментарии