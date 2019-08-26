В «ДНР»: В Донецке две торговые сети получили новые названия

В «ДНР»: В Донецке две торговые сети получили новые названия

ДН

26.08.19 17:49dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / Сеня Анатолич Варм

В неподконтрольном украинским властям Донецке идет переименование ряда известных на местном уровне торговых сетей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook житель Донецка Сеня Варм, разместив соответствующие фото.

В частности, сообщается о том, что торговая сеть «Пятерочка» теперь именуется «Пять вершин», а «Шахтерская курочка» – «Мясоежкой». «Прямо массовый ребрендинг. "Пятерочка" стала "Вершиной", "Шахтерская курочка" – "Мясоежкой". Концы в воду. Поставщики курят бамбук», – написал он.

Горожане активно комментируют перемены. Одни из них считают, что таким образом собственники сетей пытаются уйти от налогов:

  • Марина: «Это, с@ка, маркетинг. И причем, все офшорные. Не платят никому налоги»;
  • Нюта: «Ну, никому они не могут не платить! "Стопитсот" кому-то платят! Но только не налоги в казну!»;
  • Марина: «Ну, может, и платят участковому лысому менту»;
  • Нюта: «Не! Участковый мелочь, там платят дичи покрупнее!».

Также дончане высказывают версию о смене владельцев сетей, в том числе считают, что теперь сетью «Пять вершин» владеют выходцы из Абхазии.

  • Евгений: «По поводу "ребрендинга" "Семерочки". Во времена абхазо-грузинской войны был у меня друг абхаз. Рассказывал про свой флаг, и ответил на один из моих вопросов о флаге  "потому что у нас  пять вершин". Вот и возникло предположение, что теперь-то не губаревская сеть (кроме нее  я губаревских мемуаров нигде не видел),  а кого-то из абхазов»;
  • Сергей: «Слышал, что соучредитель  предприятие-дистрибутор – "Мухамед"!!! Отсюда и корни»;
  • Татьяна: «Под Пятигорском есть гора Бештау. В переводе с какого-то кавказского  Пять вершин. Оттуда корни? А у нас по количеству оставшихся терриконов?».

Также горожане сообщают о повышении цен в «брендированных» магазинах:

  • Денис: «Так вот с чем связано повышение цен с понедельника на курицу».

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