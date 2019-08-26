«Идиотизм какой-то!»: В «ДНР» создали «комиссию по вопросам помилования»

В «ДНР» создали «комиссию по вопросам помилования». Об этом идет речь в «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина, обнародованном на местных интернет-ресурсах сегодня, 26 августа.

В состав «комиссии» вошли 13 человек – представителей различных инстанций «ДНР». В «документе» было также определено «положение» о ее деятельности и порядок «помилования». Среди задач «комиссии», – предварительное рассмотрение «ходатайств о помиловании», а также выдача заключений по этим материалам.

Руководить работой «комиссии о помиловании» будет назначенный «главой ДНР» представитель. Остальной состав также определяет «глава республики».

В соцсетях в ответ на этот «указ» «главы ДНР» Дениса Пушилина отреагировали критически и с сарказмом:

Анна: «Для себя на всякий случай создал?.. Мусор вывози сначала, порядок наведи, как при Захаре было»;

Ирина: «Точно»;

Николай: «Лучше уберите комендантский час, это будет самое лучшее, что ты сможешь… Ну, сейчас выпустят, потом воевать, автомат в руки и пойдут – ограбление насилие и убийство»;

Владимир: «Класс, выпустите всех отморозков, нам же так скучно живется»;

Владислав: «Какое помилование??? Вы что, дуба дали?!»;

Марта: «Идиотизм какой-то! Сначала выносят приговора о смертной казни, но при этом не разработан механизм – кто занимается исполнением таких приговоров. Через 3 года дошло, что некому исполнять, решили создать комиссию о помиловании»;

Виталий: «Какие помилования!».

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