Без флагов «ДНР»: В Донецке показали, каким видят новый аэропорт (Фото)

В «ДНР» показали, каким видят новое здание разрушенного в ходе боевых действий Донецкого аэропорта, а также представили вариант «парковки» дирижаблей и метро. Данные проекты демонстрируются на выставке в Донецке, действующей в сквере рядом с «домом правительства».

Выставка «Моя республика: взгляд в будущее» – это 38 проектов местных студентов-архитекторов. Как демонстрируют фотографии «Донецких новостей», в работах лидеров конкурса практически не используется «республиканская» символика – нет ни флагов «ДНР», ни гербов. Лишь в одном из вариантов реконструкции донецкого Дворца молодежи «Юность» часть экстерьера имеет сочетание красного, синего и черного. Даже визуализация здания городского «суда» в Макеевке не предусматривает флаг «ДНР».

Больше всего работ посвящено объектам в Донецке – 17. Наиболее примечательные из них:

Международный аэропорт им. С. Прокофьева;

терминал для дирижаблей на терриконе, правда, не обозначена практическая значимость такого объекта для «республики»;

2 видения, как реконструировать поврежденный обстрелами Дворец молодежи «Юность»;

2 проекта посвящены разрушенному Дому Юза, основателя Донецка. Предлагают создать на его месте индустриальный парк;

2 варианта, как должен выглядеть Музей архитектуры, который хотят когда-нибудь создать на базе исторического здания бывшей Братской школы;

футуристичная перепланировка транспортной развязки на «Мотеле»;

перестройка бывшего кинотеатра «Донецк» в инновационный центр;

экстравагантный вариант здания школы балета Вадима Писарева;

и др.

Макеевке посвящены 13 проектов. Из наиболее неординарных предложений – создание центра малой авиации и аэроклуба, а также наземного метро. Остальные проекты касаются более «земных» объектов – ресторан в общежитии, центр социально-бытового обслуживания, отель, база отдыха. На месте очистных сооружений Макеевского меткомбината видят культурно-развлекательный центр.

Особое внимание к главному морскому курорту «ДНР» – поселку Седово. Здесь представлены проекты 4-х объектов: создание аквапарка, торгового центра и детского лагеря отдыха, а также реконструкция действующего музея Г. Я. Седова.

Оставшиеся 4 проекта касаются иных городов:

в Иловайске – реконструкция железнодорожного вокзала;

в Енакиево – центр экстремальных видов спорта на шахтном терриконе и оранжерейная ферма;

в Харцызске – реставрация входа в городской парк.

Как сообщалось ранее, в рамках конкурса студентам-архитекторам предлагался перечень разрушенных, поврежденных, пришедших в негодность объектов, и нужно было спроектировать их новый облик. Примечательно, что реализовать данные проекты не планируют. Этим объясняется, что организатором конкурса было «министерство культуры», а не «министерство строительства и ЖКХ». Все разработки готовили лишь для фотовыставки и рекламы – об этом говорится в «приказе» «министерства культуры» о проведении конкурса.

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