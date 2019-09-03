В «ДНР»: Житель Макеевки показал, что осталось от парка в Кировском районе (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур показал, как сегодня выглядит парк Металлургов. Своими впечатлениями макеевчанин поделился в соцсети.

Артур отправился в Кировский район, в парк Металлургов, который сегодня находится в глубоком запустении. Прогулку макеевчанин начал у старинного здания школы искусств. Далее он прошелся аллеями парка.

«Даже плиточка осталась. Раньше в этом парке было полно людей, было много аттракционов, развлечений. Лавочки тут были. Тысячи макеевчан сюда приходили», – поделился воспоминаниями Артур.

«Аттракционов давно уже тут нет», – добавил он.

На месте, где раньше были аттракционы, сняли даже плитку. Житель Макеевки сообщил, что, гуляя по аллеям, не встретил ни одного человека.

Также он показал полуразрушенные ступеньки, которые ведут к ДК. Дворец культуры, по словам Артура, сейчас работает. Макеевчанин показал и пруд, расположенный ниже парка.