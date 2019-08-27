В Донецке показали, как выглядит город перед комендантским часом (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», показал город перед комендантским часом.

В частности, мужчина начал прогулку в 21:50: он прошел по бул. Пушкина и по центральной улице Донецка – ул. Артема.

«Такой прикольный, спокойный город, тихий», – отметил житель Донецка.

Прогулка была завершена в 22:30, когда «Стиг Барди» отправился домой.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области за нарушение комендантского часа предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток, а также привлечение нарушителей комендантского часа к общественным работам или оплате штрафа.

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