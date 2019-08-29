Разруха и бурьян: Житель Донецка показал, как выглядит сегодня стадион «Шахтер» (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке разрушается и зарастает бурьяном стадион «Шахтер». Как выглядит сегодня стадион, показал дончанин Игорь Полтавец.

Стадион расположен в парке Щербакова. Дончанин обошел его вокруг, показал несколько входов, главное табло, вип-зону. «Вот в таком состоянии сейчас находится стадион Шахтер. Внутрь не пройти, все заколочено», – отметил он.

Полтавец объяснил, что плохо помнит, каким стадион был раньше, так как он сам не слишком любит футбол и редко бывал на стадионах. «Но на данный момент то, что я вижу – это, конечно, убого смотрится», – сказал он.

Житель Донецка поднялся по лестнице, вверху также все входы заколочены досками. Сквозь щели в воротах Игорь посмотрел на поле: оно все заросло бурьяном.

На размещенной у одного из входов информационной табличке указаны цены в гривнах: 1, 5 и 15 грн в зависимости от сектора. «Мда, как проезд нынешний», – прокомментировал Полтавец.

Также он показал террикон вблизи стадиона. «Кто не мог попасть на стадион раньше, забирались на террикон и смотрели матчи», – рассказал дончанин.

Напомним, так стадион выглядел в 2017 году.

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