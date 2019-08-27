В «ДНР»: Житель Горловки показал многоэтажки и частный сектор Пантелеймоновки (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег побывал в поселке Пантелеймоновка (относится к Горловке). Кадрами он поделился в соцсети.

Олег проехал по поселку, который расположен на пути из Горловки в Донецк. «Дороги – как везде», – прокомментировал ямы на дорогах Олег.

Горловчанин показал многоэтажки в поселке, находящиеся сразу за водоемом. В поселке есть 9-этажки и 5-этажки, кроме того, на некоторых улицах есть 2-х и 3-этажные многоквартирные дома, есть маленький рыночек, а также магазинчики:

Помимо многоэтажной застройки, в Пантелеймоновке есть частный сектор. Олег показал, как сегодня выглядят частные дома: