Сводка из зоны ООС за 26 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Шумов (Торецк) – из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Луганского – из автоматического гранатомета.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Противник обстреливал украинские позиции неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «силовики Киева за минувшие сутки 7 раз нарушили действующие договоренности о перемирии. Выпущено 14 боеприпасов, включая мины калибрами 82 и 120 мм. Также применялось автоматические гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Под огнем оказался поселок Гольмовский в Горловке; села Украинское, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Саханка».

В «ДНР» также уверяют, что «4 домостроения повреждены в селе Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) в результате танкового обстрела со стороны ВСУ. Огнем повреждены остекление, ограждение и кровля. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.