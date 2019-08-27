Эксперт рассказал, когда России придется идти на уступки по Донбассу

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков признался, что одной из наиболее сложных тем в новом парламенте станет «быстрое окончание войны» на востоке Украины.

Если же в Украине будет сильная власть, РФ придется идти на уступки. Так слова Разумкова и тему окончания военного конфликта прокомментировал «Донецким новостям» экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

«Шансы на завершение конфликта есть всегда. Иначе войны шли бы бесконечно. Стремление новой власти проводить определенные шаги в этом направлении – это хорошо. Правда, пока не только наши противники, но и мы сами до конца не осознали намерения новой власти. Равно как новый украинский парламент, который вот-вот начнет работу, еще сам не понял, с каким объемом задач придется столкнуться, чтобы ускорить окончание войны», – отметил военный эксперт.

«Пока мы слышим лишь декларации о намерениях. Думаю, после 100 дней работы новой Рады появится реальное понимание, ждет ли нас в обозримом будущем мир на Донбассе. Хотелось бы, конечно, чтобы он наступил как можно скорее. Способствовать этому могли бы определенные законы, которые запустят соответствующие политические и социальные процессы. Причем не только по Донбассу, но и по Крыму», – добавил он.

Волошин считает, что окончание военного конфликта зависит не только и не столько от Киева, сколько от Москвы. «В то же время, если в Украине будет сильная и консолидированная власть, России придется идти на уступки… Если у нас будет сильная власть, ключи от мира перейдут из московского кармана в другой – возможно, киевский, возможно – мирового сообщества», – сообщил экс-спикер Генштаба ВСУ.

С комментариями иных экспертов можно ознакомиться в нашем материале «Тема многолетнего политического "трындежа": Насколько возможно быстрое окончание войны на Донбассе».

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